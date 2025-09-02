Эрдоган разглядел в президенте Азербайджана Алиеве надежду

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган увидел в своем азербайджанском коллеге Ильхаме Алиеве надежду, сообщает TRT Haber.

© Московский Комсомолец

Южный Кавказ в настоящее время обретает долгожданный мир во время процесса установления мира между Арменией и Азербайджаном, поделился своей точкой зрения турецкий лидер.

«Я увидел эту надежду в господине Ильхаме Алиеве во время нашей двусторонней встречи с ним», - заявил Эрдоган.

Подписания в Белом доме, безусловно, ускорили процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, отметил президент Турции, добавив, что стороны преодолевали препятствия на пути к миру.

Эрдоган также указал на то, что в настоящее время Алиев и армянский премьер Никол Пашинян «на одной волне», подчеркнув, что они двигаются в одном направлении. Противоречий по поводу развития Зангезурского коридора через так называемый мост Трампа — нет, резюмировал глава турецкого государства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Азербайджанский лидер во время разговора со своим армянским коллегой постоянно улыбался.