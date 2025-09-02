Американист оценил новое заявление Трампа о Нобелевской премии мира

Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером оценил новое заявление президента США Дональда Трампа о Нобелевской премии мира.

Ранее американский лидер в интервью порталу Daily Caller отметил, что не испытывает «страстного желания» получить Нобелевскую премию мира. «Нет. Я просто хочу, чтобы ко мне относились справедливо. Даже если бы я этого жаждал, я не смог бы так сказать, так как это прозвучало бы ужасно», — ответил Трамп на соответствующий вопрос. При этом он добавил, что «никто в истории не сделал того, что сделал он», включая «предотвращение семи войн» и угрозы ядерного конфликта с Ираном.

В связи с этим заявлением Трампа сразу же вспоминается поговорка: «Сам себя не похвалишь — никто не похвалит». Понятно, что на самом деле Нобелевская премия мира – это настоящая мечта Трампа. Он говорил об этой награде много раз. При этом ранее эту премию уже получил его заклятый враг - [экс-президент США Барак] Обама, и теперь Трамп хочет сравняться с ним и получить аналогичный статус. Вместе с тем сейчас многие аналитики и многие СМИ пишут об этом желании Трампа, поэтому он своими заявлениями хочет отвести от себя подобные разговоры. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Говоря предотвращении семи войн, в том числе конфликта между Индией и Пакистаном, американский президент преувеличивает собственные достижения, отметил эксперт.

«Условно говоря, у Индии и Пакистана есть ядерное оружие. Если бы они его использовали, если бы они сами не остановили эскалацию то, очевидно, все хорошо бы не закончилось. Поэтому тут основную роль сыграл не столько Трамп, сколько здравый смысл противоборствующих государств. Вместе с тем многие другие конфликты, о которых говорит американский президент, еще не окончены. Они могут взорваться с новой силой в любой момент», - отметил он.

Согласно данным издания The New York Times, ранее Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди намекнул, что Нью-Дели следует выдвинуть его на Нобелевскую премию мира. Это вызвало недовольство индийского премьера.