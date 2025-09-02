Размещение войск на Украине назвали кошмаром

Инициативу отправки на территорию Украины военного контингента оценил экс-глава МИД страны Дмитрий Кулеба, который назвал идею предвыборным кошмаром для большинства европейских политиков. Об этом он высказался в колонке для The Washington Post.

© ZUMA / ТАСС

По словам дипломата, размещение войск в тылу не имеет смысла, а на передовой потребует огромных денег и сложной логистики.

Кулеба отметил, что дебаты о гарантиях безопасности пока в тупике.

США, по его мнению, применяют к урегулированию конфликта на Украине односторонний подход, оказывая давление лишь на Киев, а «все пряники» якобы отдали России.

Ранее Кулеба в интервью Der Spiegel заявил, что ожидать скорого завершения конфликта между Москвой и Киевом не стоит.