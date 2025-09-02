Президент США Дональд Трамп раскритиковал Индию за высокие пошлины после того, как премьер-министр страны Нарендра Моди был замечен «рука об руку» с президентом России Владимиром Путиным на «антинатовском саммите» в Китае. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

На этой неделе в Китае начался саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В саммите приняли участие Путин, Моди, глава Китая Си Цзиньпин и другие мировые лидеры. Также политики посетят торжества по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны.

На встрече с Путиным Моди заявил, что «даже в самых сложных ситуациях Индия и Россия всегда шли плечом к плечу». Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран важно для глобального мира.

Как отмечает Daily Mail, многие аналитики сочли заявления Моди реакцией на введенные Трампом пошлины за покупку российской нефти. Трамп вскоре снова заявил, что Индия продает США «огромные объемы товаров», но покупает у американцев очень мало продукции. Он назвал торговые отношения стран «совершенно односторонними».

«Кроме того, Индия покупает большую часть нефти и военной продукции у России и очень мало у США. Теперь они предложили снизить пошлины до нуля, но уже поздно. Им следовало сделать это много лет назад», - подчеркнул Трамп.

Моди заявил, что ему всегда приятно встречаться с Путиным

Аналитики полагают, что подход Трампа, возможно, подтолкнул Моди к сближению с Москвой и Пекином, подчеркивает Daily Mail.