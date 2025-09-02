Словацкий премьер Роберт Фицо довел Европейский союз до истерики своим приездом на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил французский политик Флориан Филиппо в социальной сети Х (бывшая Twitter).

"Фицо, которого чуть не убил проевропейский боевик в мае 2024 года, объявил о своем визите в Китай. И это доводит до истерики ЕС и оппозицию в его стране", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению Филиппо, Франция тоже должна присутствовать на саммите, поскольку "старый брюссельский мир находится на пути к неминуемой гибели". По словам политика, стране нужно освободиться от глупого подчинения евроглобалистскому порядку, а также выйти из Европейского союза и Североатлантического альянса.

Президент РФ Владимир Путин находится в Китайской Народной Республике (КНР) с 4-дневным визитом, в ходе которого он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также провел серию переговоров с мировыми лидерами.

3 сентября глава российского государства поприсутствует в качестве главного гостя на торжествах, посвященных 80-й годовщине победы над милитаристской Японией, а также окончанию Второй мировой войны.

Ранее портал Axios сообщил, что высокопоставленные чиновники Белого дома видят, как некоторые лидеры Европы мешают урегулированию конфликта на Украине. Там полагают, что те оказывают давление на Киев в вопросе возможных территориальных договоренностей. По мнению авторов публикации, эта позиция оторвана от реальности.

На прошлой неделе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что государства-члены ЕС работают над довольно конкретными планами отправки военнослужащих на Украину в рамках постконфликтных гарантий безопасности. По словам главы ЕК, у европейского объединения есть конкретная дорожная карта, и в Белом доме по ней было достигнуто соглашение.