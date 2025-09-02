Пока вы не уснули: генерал о скором изменении границы РФ и резкий ответ Грузии ЕС
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
Путин ответил Фицо на вопрос, как он поживает
Президент России Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине. Переговоры проходят на полях мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, сообщает ТАСС.
В начале встречи словакский политик поинтересовался у российского лидера, как он поживает. «Если я жив, то уже хорошо», — ответил с улыбкой Путин.
Задержанный за убийство Парубия сделал заявление
Украинец, задержанный за убийство экс-главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрея Парубия, признал свою вину и заявил, что хотел отомстить «всей власти». Об этом сообщили украинские СМИ.
В зале суда мужчина заявил журналистам, что убил Парубия по собственной инициативе. Он также сообщил, что хотел поехать в Россию, чтобы найти своего сына-военнослужащего.
Грузия резко ответила на требования ЕС
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал от западных структур не рассматривать вопросы его страны без участия ее представителей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Никаких рассмотрений вопросов Грузии без участия Грузии», – заявил он телекомпании «Рустави-2».
Мизулина обратится в СК после «разврата» на концерте Крида
Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратиться в Следственный комитет и Генпрокуратуру после жалоб на откровенные танцы и «разврат» на концерте Егора Крида в Лужниках, вход на который был с возрастным ограничением 12+.
Об этом Мизулина написала в своем официальном Telegram-канале.
Российский генерал заявил о скором изменении границы России
Генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил о будущем изменении начертания российских земель. Его слова приводит Telegram-канал «Россия — страна героев!».
«В скором времени мы увидим за собой очертания исконно русских территорий», — сказал офицер.
Валерия Меладзе призвали признать иноагентом и лишить гражданства РФ
Певца Валерия Меладзе призвали признать иностранным агентом и лишить российского гражданства. С такой инициативой выступил председатель Совета отцов России Андрей Згонников.
Сообщается, что Згонников обратился в Генпрокуратуру, СК и Минюст, чтобы проверить связи артиста с проукраинскими организаторами его концертов за рубежом.
Залужный сделал неожиданное заявление о России
Экс-главком вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что вся военная наука сосредоточена в России. По мнению генерала, изучение военной науки на Украине подрывает запрет на цитирование российских источников. Об этом он высказался в интервью украинской журналистке.
Залужный заявил, что спорить с ним может, кто угодно, однако вся военная наука на сегодня – в России.
Блогер Маркарян написал письмо из СИЗО и заявил о сотнях ошибок
Блогер Арсен Маркарян, задержанный по подозрению в реабилитации нацизма, написал письмо из СИЗО, в котором признал, что совершил сотни ошибок. Он заявил, что причиной его скандальных высказываний стали депрессия и ее последствия. Письмо есть в распоряжении «Ленты.ру».
Маркарян заявил, что с 2017 года находился в депрессии, от которой пытался лечиться самостоятельно, экспериментируя с различными аптечными препаратами.
С россиян начали требовать расписку перед покупкой iPhone
В России начали продавать iPhone с пометкой об отсутствии магазина приложений RuStore и стали просить клиентов подписать документ, подтверждающий согласие с этим и отказ от возможных претензий. Об этом сообщает ТАСС.
С 1 сентября в РФ вступил в силу закон, обязывающий производителей и поставщиков гаджетов обеспечивать возможность свободной установки и обновления отечественных приложений, включая RuStore и мессенджер Max.
Погибшего сына убийцы Парубия нашли
Сын Михаила Сцельникова, подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, работал IT-специалистом. Погибшего на фронте родственника Сцельникова нашла украинская пресса, передает в Telegram издание «Страна.ua».
«Виктор Сцельников пропал без вести в мае 2023 года, о чем писала в соцсетях его мать Елена Черненькая, редактор и писательница из Львова. А в ІТ-компании TurnKey Lender из Львова, где работал Сцельников-младший, сообщали о его гибели», — говорится в публикации.