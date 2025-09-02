Вучич: Сербия будет сохранять нейтралитет по отношению к России

Сербия является единственной страной Европы, которая не ввела санкции против России, и намерена и дальше сохранять нейтралитет. Об этом заявил сегодня президент Сербии Александр Вучич, пишет РИА Новости.

Такое заявление глава государства сделал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Китае.

«Мы сегодня являемся единственной страной Европы, которая не ввела никаких санкций против Российской Федерации, и мы, конечно, и в будущем будем сохранять наш нейтралитет», - заверил Александр Вучич.

Ранее министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил, что Белград не планирует вводить санкции против России. Таким образом он прокомментировал информацию информагентства APA о том, что Сербия намерена поддержать антироссийские санкции в обмен на вступление в Евросоюз.