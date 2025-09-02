Yonhap: дочь Ким Чен Ына сопровождает его в поездке в Китай

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай вместе со своей дочерью Ким Чжу Э, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

© Global Look Press

Автор материала обратил внимание на фотографии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), на которых видно, как китайские власти встречают делегацию КНДР.

Как отмечает агентство, Ким Чжу Э впервые сопровождает своего отца в поездке в Китай.

Ранее агентство «Рёнхап» сообщило, что поезд, в котором может находиться Ким Чен Ын, прибыл в Пекин около 17:00 (11:00 мск).