Дочь Ким Чен Ына сопровождает его в поездке в Китай

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай вместе со своей дочерью Ким Чжу Э, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Автор материала обратил внимание на фотографии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), на которых видно, как китайские власти встречают делегацию КНДР.

Как отмечает агентство, Ким Чжу Э впервые сопровождает своего отца в поездке в Китай.

Ранее агентство «Рёнхап» сообщило, что поезд, в котором может находиться Ким Чен Ын, прибыл в Пекин около 17:00 (11:00 мск).