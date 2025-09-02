«Лето унижения» для Европы плавно перекатывается в «осень позора». Как сообщает РИА Новости, ЕС понял, насколько он зависим и слаб без поддержки своего главного союзника — США.

Если попытаться понять целостную картину истинных намерений европейцев по заявлениям СМИ и словам местных политиков, то можно запутаться в противоречиях. Издания то заявляют о планах отправить миротворцев на Украину, то опровергают это, то называют их «силами сдерживания». Но на деле позиция сводится к срыву мирного процесса и продолжению конфликта «до последнего украинца». Вашингтону это пытаются представить в выгодном свете, чтобы обвинить Россию в затягивании мирного процесса. При этом всем европейцы, в действительности, не хотят отправлять своих военных в качестве пушечного мяса.

Обсуждения введения европейских военных на Украину начались в ноябре 2024 года, сразу после победы президента США Дональда Трампа на выборах. Первыми об этом заговорили Лондон и Париж. Сам Трамп обещал завершить конфликт «за 24 часа», что точно не входило в планы европейцев. С тех пор они порождают все более и более сумасшедшие инициативы, проявляя особую активность, когда Белый дом пытается прощупать приемлемые варианты разрешения конфликта.

С весны западные СМИ пишут о разных сценариях ввода европейских миротворцев. Периодически эти планы критикуют даже европейские «ястребы». Например, экс-министр обороны Британии Бен Уоллес неожиданно для многих выступил против отправки соотечественников на Украину, заявив, что они там окажутся в «ловушке Кремля», а «накопать» силы, боеприпасы и снаряжение волшебным образом не получится.

Однако у самой «коалиции желающих» нет желания воевать. Например, почти три четверти британцев не хотят защищать свою страну в случае военного конфликта. Причем это касается всех возрастных категорий населения, включая молодежь. Скорее всего, не появится у них желания умирать и за Украину.

В целом сами планы Лондона, Парижа и недавно примкнувшего к ним Берлина сводятся к тому, чтобы создать неприемлемые условия любого мирного соглашения, которые заведомо не могут быть приняты Россией. Москва неоднократно предупреждала о том, что войска НАТО на Украине — красная линия, пересечение которой может привести к катастрофе.

Кроме того, неизвестно, что будут делать миротворцы НАТО после того, как Украина начнет наносить удары по российским городам и объектам. Такое уже было с «наблюдателями» от ОБСЕ, которые в упор не замечали обстрелов Донбасса. Россия же не станет просто смотреть, как кто-то наносит по ней удары.

«Европа это прекрасно понимает. Именно поэтому она и вбрасывает неприемлемые для нас варианты, пытаясь убедить Трампа, что именно Москва срывает его "гениальные" мирные инициативы», — отмечает агентство.

Сама Европа осознала, насколько она слаба без поддержки США. Нидерландская газета NRC считает, что это лето было «летом унижения для Европы». Теперь же она перейдет в «осень окончательного позора» для ЕС и различных русофобов.