Бывший президент Украины Виктор Янукович вел двоякую политику «и вашим, и нашим», а его заявление по поводу НАТО и ЕС призвано «послать некий месседж на Запад». Такое мнение высказал «Комсомольской правде» ветеран боевых действий, участник СВО, военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Янукович выступил с заявление о том, что целенаправленно работал по сближению Украины с Евросоюзом. Однако, по его словам, европейцы вели себя «некорректно», не понимая всей сложности экономической ситуации на Украине. При этом он особо подчеркнул, что «всегда был категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО».

Янукович заявил о высокомерном поведении ЕС на переговорах с Украиной

По словам Андрея Марочко, у него двоякое отношение к Януковичу, так как, придя в большую политику, тот начал «педалировать интересы олигархов, которые находились в Донбассе».

«И следовал он не законам, думал не о целесообразности вступления в Евросоюз ради интересов государства, а какие-то личные финансовые схемы они разрабатывали. Он вел двоякую политику. Вначале у него была полностью пророссийская направленность, а потом он начал «и вашим, и нашим»», - заявил военный эксперт.

Он также уверен, что Янукович во время событий Евромайдана мог бы действовать более жестко, но «боялся за свои финансы, которые находились за границей».

«Не боялся бы их потерять - тогда бы, наверное, вся история пошла по другому пути. Предполагаю, что Янукович больше преследовал собственные интересы, нежели интересы государства. (…) То, что он выступил сейчас, это политическая такая игра. Никто бы его не выпустил с подобного рода заявлением, если бы не хотели некий месседж послать на Запад», - уверен эксперт.

Напомним, что 21 ноября 2013 года сторонники евроинтеграции Украины заняли главную площадь Киева – майдан Незалежности – после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения о вступлении в ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, в ходе которых погибли более 100 человек.

В феврале 2014 года на фоне Евромайдана Янукович покинул Украину и с тех пор находился в России. На Украине против него возбудили несколько уголовных дел. В начале 2019 года украинский суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам тюрьмы.