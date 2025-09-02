В Катаре заявили, что поддерживают все усилия по урегулированию конфликта на Украине

Катар не участвует в организации переговоров о проведении саммита Россия — Украина. Об этом заявил ТАСС советник катарского премьер-министра, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

© Газета.Ru

Он рассказал, что страна поддерживает все международные усилия, направленные на урегулирование конфликта, в том числе проведение российско-украинского саммита.

«Однако я не считаю, что роль Катара охватывает подобные шаги», — сказал аль-Ансари, отвечая на вопрос, обсуждало ли руководство Катара с представителями Украины в ходе их недавнего визита в Доху возможное проведение технических консультаций между делегациями РФ и Украины.

Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин пока не имеет каких-либо договоренностей с американским президентом Дональдом Трампом о трехсторонней или отдельной двусторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.