Отрезавшая «рог долгожителя» женщина чудом избежала смерти

В Шанхае произошел необычный инцидент, в котором 98-летняя китаянка по фамилии Гу, находясь на стационарном лечении в больнице, решила самостоятельно удалить нарост на лбу, который в китайской культуре считается символом долголетия и благополучия, что едва не привело к трагическим последствиям и потребовало немедленного вмешательства медицинских работников.

Женщина, вооружившись обычными ножницами, попыталась отрезать нарост, диаметр которого составлял 3-4 сантиметра, однако непрофессиональное вмешательство привело к сильному кровотечению, отеку и ухудшению общего состояния, что потребовало немедленного перевода пациентки в отделение интенсивной терапии, где врачи смогли стабилизировать ее состояние и предотвратить дальнейшее развитие осложнений.

Данный инцидент является ярким примером того, как вера в народные приметы и традиции может привести к рискованным и опасным действиям, а также подчеркивает важность обращения за квалифицированной медицинской помощью даже в тех случаях, когда речь идет о кажущихся незначительными проблемах со здоровьем, особенно в пожилом возрасте, когда организм становится более уязвимым и восприимчивым к различным негативным факторам.

