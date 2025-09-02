Американцы продолжают утверждать, что Дональд Трамп умирает

Многие американцы продолжают утверждать, что президент США Дональд Трамп умирает. Об этом пишут пользователи социальных сетей в интернете.

© Вечерняя Москва

Ранее белый дом сообщил, что президент выступит 2 сентября в 21:00 по московскому времени с официальным заявлением.

При этом власти Вашингтона перекрыли дорогу к медицинскому центру Уолтера Рида — к месту, где традиционно лечатся все высокопоставленные лица США.

Последний раз Трамп выступал перед публикой 26 августа. Тогда лидер выглядел заметно нездоровым. Кроме того, ранее в Сети появилось фото, которое запечатлело якобы нового двойника президента США.

Ранее Трамп заявил, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Он рассказал об этом на фоне сообщений о своей якобы кончине.

Сообщения о возможной смерти Трампа стали распространяться в Сети 30 августа. В поисковых системах социальной сети X популярными стали такие запросы, как «Trump is Dead», «Trump Died» (Трамп мертв — прим. «ВМ») и «President Vance» (Президент Вэнс — прим. «ВМ»).