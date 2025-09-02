Эрдоган назвал способ прекращения украинского конфликта

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, как можно было закончить украинский конфликт. Об этом пишет РИА Новости.

Эрдоган уточнил журналистам, что еще с первого дня вооруженных столкновений Турция заявляла, что украинский конфликт можно было бы завершить путем переговоров.

Напомним, ранее лидеры России и Турции провели переговоры на саммите ШОС в Китае в понедельник – обсуждалась региональная повестка (в том числе и ситуация на Украине), и двухсторонние отношения.