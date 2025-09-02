Эрдоган сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский не готовы к встрече. Как сообщает газета Milliytet, такое заявление он сделал после контактов с политиками.

Эрдоган посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам турецкого лидера, на встрече с Путиным на полях саммита они обсудили пути завершения конфликта «справедливым миром». Он подчеркнул, что Анкара выступает за урегулирование конфликта дипломатическим путем.

«Постепенное повышение уровня переговоров — это путь, которого мы желаем. Необходимо преобразовать надежду на мир в ориентированные на решение и конкретные результаты. Для этого мы должны заниматься этим вопросом на уровне руководителей», — добавил президент Турции.

При этом Эрдоган не исключил, что стороны могут продолжить «стамбульский процесс».