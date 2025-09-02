В центре Еревана прозвучал взрыв

В армянской столице произошел взрыв автомобиля на улице Амиряна, пострадали несколько человек, также повреждено несколько автомашин.

Взрыв произошел во вторник на улице Амиряна в Ереване, рядом с редакцией агентства «Sputnik Армения», передает РИА «Новости».

Пострадали несколько человек, поврежден стоявший городской автобус и три других машины.

По предварительной информации, причиной взрыва стал газовый баллон, находившийся в багажнике автомобиля. Полиция оцепила территорию вокруг места происшествия.

