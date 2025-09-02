Депутат Скороход назвала началом ликвидацию экс-спикера Рады Парубия

Ликвидация бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия является только началом, считает депутат украинского парламента Анна Скороход.

Она прокомментировала ситуацию в ходе интервью для YouTube-канала «Суперпозиция».

«Это только начало. У нас будут такие разборки не только с политиками, а в целом между бизнесом, людьми, потому что слишком много оружия внутри страны, никак не контролируемого», — сказала законодатель.

Она выразила сожаление в связи с тем, что правоохранительные органы на Украине «работают так себе».

Парубий подвергся нападению 30 августа в городе Львове. Злоумышленник поджидал экс-спикера Рады на улице, после чего открыл по нему огонь из оружия, а затем скрылся с места преступления. Политик не выжил.

В партии «Европейская солидарность», членом которой был Парубий, в произошедшем обвинили Россию и ее «пятую колонну». Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник писало, что в нападении на бывшего спикера парламента может быть и внутриполитическая подоплека. Глава государства Владимир Зеленский заявил, что атака была «тщательно подготовлена».

Подозреваемым по делу проходит 52-летний житель Львова. В настоящее время он находится под стражей. Мужчина назвал мотивом совершенного преступления «личную месть украинской власти».