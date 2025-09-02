Стубб выступил с заявлением о конфликте на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в вопросе гарантий безопасности для Украины был достигнут прогресс, но для реализации любых мер потребуется заключение мирного соглашения. Об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп 18 августа встретился с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. После переговоров Трамп объявил о «хорошем первом шаге» к завершению конфликта.

Трамп сообщил, что гарантии безопасности Украине могут предоставить несколько европейских стран «в координации с США». Трамп исключил отправку на Украину американских сухопутных войск, но допустил возможность поддержки европейских сил в стране с воздуха.

«Нам необходимо координировать меры безопасности с США, которые обеспечат поддержку в этом вопросе... Мы обсуждаем это с нашими начальниками штабов обороны, которые разрабатывают конкретные планы того, как может выглядеть подобная операция», - сообщил Стубб журналистам 2 сентября.

По его словам, европейские страны достигают прогресса в этом вопросе и рассчитывают, что решение скоро будет найдено. В то же время Стубб подчеркнул, что не настроен оптимистично по поводу мирного соглашения или прекращения огня между Россией и Украиной в ближайшем будущем.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва поддерживает гарантии, основанные на «принципах неделимой безопасности». Всё остальное Лавров назвал «абсолютно безнадежным предприятием». Он отмечал, что на стамбульских переговорах в 2022 году Москва поддержала предложение, которое предполагало гарантии безопасности для Киева со стороны пяти постоянных членов Совета безопасности ООН - России, США, Китая, Британии и Франции.