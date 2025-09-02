Заявление, с которым президент США Дональд Трамп выступит из Овального кабинета во вторник, будет касаться вопросов, связанных с деятельностью Пентагона, заявила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрих в соцсети X.

Хайнрих ссылается на Белый дом. Согласно расписанию американского лидера, Трамп во вторник в 21.00 по московскому времени выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на необъявленную тему.

По словам журналистки, президент выступит с «будоражащим объявлением, связанным с министерством обороны».

Трамп во вторник выступит с заявлением на необъявленную тему

Ранее в интернете вновь заговорили о плохом состоянии президента США Дональда Трампа. О том, что он планирует выступить из Овального кабинета, сообщили ранее СМИ. При этом власти решили закрыть доступ к медицинскому центру Уолтера Рида, где проходят лечение высокопоставленные лица США.

До этого Трамп отметил, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети Truth Social. Таким образом глава США прокомментировал сообщения в СМИ о его предполагаемой кончине.