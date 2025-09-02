В США заявили о поменявшемся отношении мировых лидеров к Путину

Американская газета The New York Times рассказала, что президент России Владимир Путин получает всё большую поддержку на мировой арене. Лидеры стран Евразии «с энтузиазмом» провели встречи с Путиным на этой неделе, а чуть раньше глава США Дональд Трамп сорвал попытки изолировать Россию, подчеркивает газета.

На этой неделе в Китае начался саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В саммите приняли участие Путин, глава Китая Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры. Также политики посетят торжества по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны.

Как отмечает NYT, Путин воспользовался сценой саммита, чтобы публично обвинить Запад в украинском кризисе. А лидеры Китая, Индии, Ирана, Непала, Таджикистана, Турции и Вьетнама с радостью приветствовали президента РФ на закрытых встречах, которые затянулись за полночь.

По мнению опрошенных газетой аналитиков, саммит показал, что политики «в каком-то смысле смирились» с украинским конфликтом. Аналитики отметили, что мировые лидеры решили «вернуться к делам» - как будто украинского кризиса нет вообще.

Министерство иностранных дел Украины в своем заявлении назвало «удивительным» тот факт, что в итоговом коммюнике саммита не упоминается украинский конфликт, хотя говорится о ряде других кризисов и глобальных событий.

New York Times отмечает, что ранее Трамп подорвал попытки изоляции Путина, приняв его на американской земле впервые за десятилетие. Также президент США поссорился с лидерами Бразилии, Индии и Южной Африки, что привело к их сближению с Россией.

Американский эксперт по Евразии Майкл Киммедж заявил, что дело не только в том, что Россия выдержала три с половиной года тяжелого конфликта, все еще стоит на ногах и продвигается вперед, но и в том, что российская дипломатия была «весьма искусной».

Кроме того, разрушительные торговые войны Трампа и его переменчивая внешняя политика создали благоприятную среду для России и Китая, которые продвигают себя как более стабильных партнёров.