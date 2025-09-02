В сети снова вспыхнули слухи о болезни Трампа

В интернете вновь заговорили о плохом состоянии президента США Дональда Трампа. РИА Новости со ссылкой на распространенное расписание главы государства сообщило, что во вторник, 2 сентября, в 21:00 по московскому времени глава государства выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на необъявленную тему.

При этом власти решили закрыть доступ к медицинскому центру Уолтера Рида, где проходят лечение высокопоставленные лица США.

Ранее Трамп отметил, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети Truth Social. Таким образом глава США прокомментировал сообщения в СМИ о его предполагаемой «кончине».

СМИ: "видео с живым Трампом" укрепило слухи о его смерти

26 августа Трамп в последний раз выступал перед камерой, и его внешний вид был необычным. А вчера в интернете распространилось фото, на котором, по мнению сторонников теорий заговора, запечатлен двойник президента.