В России отреагировали на заявление Стубба о победе Финляндии в войне с СССР в 1944 году

Политолог Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером оценил слова президента Финляндии Александра Стубба о победе его страны в войне с Советским Союзом, назвав глупым такое заявление главы государства.

Ранее Стубб в интервью изданию The Economist заявил, что Финляндия «победила» в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость.

Заявление Стубба глупое и политически нецелесообразное для финского государства. Его слова – это оправдание вступления Финляндии в НАТО, а также подготовка нации к возможному противостоянию с РФ и другими странами. То есть тут речь идет об укреплении антироссийской позиции Хельсинки и, прежде всего, поиске Стуббом аргументации для финских граждан касательно того, как сейчас себя ведет нынешнее руководство страны. Сейчас в Финляндии могут придумывать все, что угодно, но на самом деле СССР просто пощадил эту страну и сделал нейтральной. Условия заключения перемирия с финнами били совершенно иными, нежели такими, как о них говорит Стубб. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

В настоящее время многие силы на Западе пытаются переписать историю, в том числе историю Второй мировой войны, отметил эксперт.

«Поэтому данному вопросу было уделено огромное внимание на саммите ШОС [Шанхайской организации сотрудничества]. Так, [председатель КНР] Си Цзиньпин в ходе мероприятия заявил о неприемлемости искажения истории Второй мировой и послевоенного времени. Но после этого мы тут же видим заявление финского руководителя о том, что финны, дескать, великие войны. Конечно, на самом деле это не так», - отметил специалист.

Михайлов выразил мнение, что власти Финляндии в дальнейшем продолжат наращивать антироссийскую риторику.

«Если финнам каждый день будут вдалбливать в голову выдумки о том, что они каждый день побеждали русских, то они могут в это поверить. И тогда они подготовятся к возможному будущему противостоянию. Но, очевидно, такое противостояние закончится для них печально», - заявил политолог.

