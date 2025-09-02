Макаркин: власти Эстонии забывают, что церковь не политическая партия

Власти Эстонии забывают, что церковь — не политическая партия, для верующих поступиться канонами и духовными принципами совершенно неприемлемо. Об этом заявил РИА Новости вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

© Газета.Ru

По его словам, решение эстонских властей отобрать у Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) здание канцелярии в Таллине стало логическим продолжением избранного правительством курса, который включает имущественные вопросы, закон о церквях, депортацию главы ЭПХЦ митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения.

Эксперт считает, что в настоящий момент сложно найти выход из сложившейся ситуации.

«Со стороны духовенства любая уступка неминуемо повлечет за собой другие — аппетит чиновников с каждым разом будет только расти», — предположил Макаркин.

В начале августа в парламенте Эстонии поддержали повторное рассмотрение поправок в законодательство, которые могут привести к запрету Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) в республике. Президент Алар Карис отказался подписывать проект, заявив, что данный закон противоречит конституционным нормам.

В мае прошлого года эстонские парламентарии объявили Русскую православную церковь (РПЦ) «институтом оправдания агрессии», который поддерживает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. При этом депутаты обратили внимание на то, что подобное решение касается церкви как института, а не самих православных. Принятие документа поддержали 75 депутатов, восемь выступили против.