Евросоюз решил повлиять на внутреннюю политику Армении с целью ее отрыва от России. По словам, политолога Микаэла Бадаляна, Брюссель выделил 270 миллионов евро на «поддержку демократии и СМИ» перед предстоящими выборами.

«Евросоюз начинает активную подготовку к выборам в Армении. Выделяются деньги и релокантам на антироссийские акции», — пояснил Бадалян в беседе с RT.

Эксперт сравнил действия армянских властей с политикой Украины и Молдавии, отметив, что они «идут вразрез с национальными интересами». Программа ЕС включает финансирование медиа и НКО для создания проевропейского нарратива.

Вице-премьер РФ Оверчук прокомментировал выход Армении из ЕАЭС

Согласно данным портала распределения грантов ЕС, финансирование будет предоставлено организациям гражданского общества и средствам массовой информации, действующим на территории Армении. Основной целью данных грантов определено повышение уровня информированности избирателей, расширение вовлеченности населения и активизация участия местных сообществ. Согласно условиям конкурса, претендовать на получение поддержки могут как независимые представители медиа, так и некоммерческие организации, занятые вопросами развития гражданской активности, поддержки сообществ и просвещения граждан. К числу приоритетных направлений организаторы относят обеспечение проведения свободных и прозрачных выборов, стимулирование политического участия граждан, а также противодействие распространению языка вражды и дезинформации в ходе избирательного процесса в Армении.