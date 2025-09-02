Саммит ШОС в китайском Тяньцзине стал главным событием недели. Как сообщает «Царьград», индийские СМИ заявляют о мощи объединения России, Китая и Индии, а западные признают, что организация перерождается в нечто большее.

Перелом в миропорядке

Индийское издание IndiaToday опубликовала в социальных сетях картинку с «Лигой силы». На ней премьер-министр Индии Нарендра Моди изображен в виде Супермена, президент России Владимир Путин — в виде Бэтмена, а председатель КНР Си Цзиньпин — в виде Флэша. Образы хоть и взяты из западных комиксов, но отражают наметившийся перелом в миропорядке.

«Пока другие лидеры ждали, эта троица долго болтала, обмениваясь рукопожатиями и смеясь, демонстрируя своё товарищество», — отмечает издание степень товарищества между главами государств.

СМИ Индии сейчас активно рассматривают перспективы переориентации страны с Запада на Восток. Развязанная Вашингтоном торговая война стала катализатором сближения Нью-Дели с Москвой и Пекином, а многолетняя конкуренция с Китаем может обернуться сотрудничеством.

Путин: ШОС наращивает влияние в решении международных вопросов

Вместе с тем индусы не отказали себе в удовольствии подколоть Си Цзиньпина — она сравнили, как их премьер и глава Китая спускались с трампа самолета. 74-летний Моди не придерживался за поручень, тогда как 71-летий Си — держался.

Уныние на Западе

Газета Associated Press констатирует, что ШОС, которая раньше была диалоговой площадкой, перерождается в механизм практического сотрудничества. Британское издание The Guardian считает, что курс на многополярность стал следствием политики американского президента Дональда Трампа и его экспериментов с пошлинами.

New York Times пишет, словно саммит с участием 20 лидеров и последующий военный парад в Пекине — всего лишь клуб обиженных на США. Однако в реальности мероприятие представляет собой нечто иное, что едва ли понравится Западу, считает политолог Елена Панина.

«По сути, NYT и другие западные СМИ демонстрируют страусиную позицию, пытаясь игнорировать структурные изменения по демонтажу прежнего мира. Игнорируется даже то, что за последние годы ШОС превратилась в форум, охватывающий 40% населения Земли и четверть мирового ВВП. Это уже никак не "вспомогательный альянс", это площадка, где реально тестируется альтернативный мировой порядок. И ведь есть ещё БРИКС», — заявила эксперт.

В европейских СМИ царит уныние. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung отмечает, что саммит ШОС — демонстрация силы. В то же время августовское турне европейских лидеров в Вашингтон таким не стало. Издание считает, что теперь мир зависит от Пекина.

Spiegel и вовсе заявил, что Запад доигрался — Китай и Россия создают альтернативу западным альянсам. С точки зрения издания, Москва и Пекин используют ШОС в качестве противовеса не только экономическим структурам Запада, но и военным.

Что говорят в Китае?

Военное сотрудничество двух стран отмечает и китайское издание Military China — по их мнению, визит Путина в Китай имел грандиозный характер. По мнению журналистов, Россия имеет преимущество в аэрокосмической, военно-промышленной и энергетической сферах, а Китай обгоняет в области искусственного интеллекта, коммуникаций и инфраструктура. Объединение этих направлений создают научно-техническое сотрудничество.

«Пекин и Москва сотрудничают "спина к спине" в условиях давления со стороны НАТО против РФ и научно-технической войны Штатов против КНР. И эти отношения очень прочны», — отмечается в публикации.

Китайское издание Sohu же заявило, что расшифровало послание Путина Западу, которое он сделал накануне поездки в Китай. Журналисты считают, что он указал на фундаментальность партнерства России и Китая, скорый конец доллара и евро, а также на то, что Москва и Пекин положат конец санкционной диктатуре.

По общему тону мировых СМИ становится очевидно, что саммит ШОС стал началом новой вехи — и для России, и для мира. Кроме того, после него могут последовать и другие события, в том числе на украинском треке — по всей видимости, ставка Украины на Запад, была провальной.