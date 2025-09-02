Побили рекорд Конюхова: три брата из Шотландии переплыли Тихий океан

Лера Букина

Три брата из Шотландии побили рекорд Федора Конюхова. Им удалось переплыть Тихий океан на веслах за 139 дней, передает kp.ru.

Братья Джейми, Юэн и Лахлан Маклейны смогли преодолеть путь в 14 848 км на веслах без остановок. Они доплыли из Перу в Австралию за 139 дней, 5 часов и 52 минуты. Прежний мировой рекорд был установлен российским путешественником Федором Конюховым. В 2014 году он в одиночку пересек аналогичное расстояние за 159 дней, 16 часов и 58 минут.

Согласно требованиям, они были обязаны плыть без остановок и не могли просить помощи у других судов. Братья взяли с собой, как сообщает CNN, 500 кг сублимированной пищи и 75 кг овсянки. Однако, помимо этого, им приходилось питаться свежей рыбой.

Маклейны, отправившись в путешествие, собрали свыше $945 тысяч на благотворительные инициативы, направленные на обеспечение доступа к воде для жителей Мадагаскара.

