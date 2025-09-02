Три брата из Шотландии побили рекорд Федора Конюхова. Им удалось переплыть Тихий океан на веслах за 139 дней, передает kp.ru.

Братья Джейми, Юэн и Лахлан Маклейны смогли преодолеть путь в 14 848 км на веслах без остановок. Они доплыли из Перу в Австралию за 139 дней, 5 часов и 52 минуты. Прежний мировой рекорд был установлен российским путешественником Федором Конюховым. В 2014 году он в одиночку пересек аналогичное расстояние за 159 дней, 16 часов и 58 минут.

Согласно требованиям, они были обязаны плыть без остановок и не могли просить помощи у других судов. Братья взяли с собой, как сообщает CNN, 500 кг сублимированной пищи и 75 кг овсянки. Однако, помимо этого, им приходилось питаться свежей рыбой.

Маклейны, отправившись в путешествие, собрали свыше $945 тысяч на благотворительные инициативы, направленные на обеспечение доступа к воде для жителей Мадагаскара.

