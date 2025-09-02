В России назвали возможные причины инцидента с самолетом фон дер Ляйен

Российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нет поблизости к болгарскому Пловдиву, однако там есть украинские и румынские, используемые для противодействия беспилотникам.

Именно они могли стать причиной сбоя систем на борту председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявил газете «Взгляд» военный эксперт Алексей Леонков.

«Если бы Россия действительно пыталась подавить GPS-сигнал самолета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, тогда пострадали бы и другие рейсы, находившиеся неподалеку от данного борта», — добавил он.

По словам Леонкова, в работе GPS мог произойти сбой из-за работы украинских или румынских комплексов РЭБ.

«Помимо всего прочего, это мог быть программный сбой, которые происходят периодически с системами GPS по всему миру, во всех странах», — добавил эксперт.

Он также допустил, что в Евросоюзе либо придумали этот инцидент, либо выдали рутинный случай за вмешательство России.

«Иначе объяснить такие оперативные выводы о причинах сбоя нельзя», — заключил собеседник «Взгляда».

Ранее газета The Financial Times сообщила, что 31 августа в зоне аэропорта в Болгарии, куда направлялся самолет с фон дер Ляйен, отключился GPS. Пилот кружился над аэропортом около часа, а затем принял решение посадить самолет вручную, используя бумажные карты. В материале бездоказательно утверждается, что к сбою GPS якобы могла быть причастна Россия.