Фицо назвал Евросоюз жабой на дне колодца

Евросоюз похож на жабу, которая сидит на дне колодца и не видит, что на самом деле происходит снаружи.

Так описал свое впечатление от политики Брюсселя премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

"Иногда у меня такое ощущение, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца и не видит, что находится наверху. Но мир совсем другой", - приводит его слова РИА Новости.

Фицо выразил разочарование тем, что Евросоюз не способен адекватно реагировать на изменения международной обстановки, хотя и подчеркнул, что при этом уважает саму идею объединения.