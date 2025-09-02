Фицо жестко высказался о вступлении Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе своей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине заявил, что Украине не может стать членом НАТО.

Его слова передает ТАСС.

«Я это подчеркиваю и говорил с самого начала, что Украина не может стать членом НАТО. Это мое окончательное решение», — сказал политик.

При этом Фицо отметил, что Словакия готова поддержать вступление Украины в Европейский союз (ЕС), но для этого Киев должен выполнить все необходимые для этого требования.