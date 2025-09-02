Обзор иноСМИ: «предупредительный выстрел» Индии по США и «стратегический кошмар» Запада

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Встречи в Пекине - прямой удар по США и их союзникам»

Один из ведущих австралийских экспертов в области обороны Питер Дженнингс заявил Sky News, что шаги Индии по укреплению связей с Китаем и Россией стали «явным предупреждением» США и их союзникам на фоне роста глобальной напряженности. Ранее премьер Индии Нарендра Моди присоединился к президенту РФ Владимиру Путину и главе Китая Си Цзиньпину на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Этот визит стал первой поездкой Моди в Китай за семь лет. По версии Sky News, лидер Индии ищет способы компенсации высоких пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа.

Трамп обложил Нью-Дели миллиардами долларов пошлин из-за решения Индии продолжить закупки российской нефти. Также Индия и США не смогли договориться о торговом соглашении, несмотря на угрозу Трампа повысить тарифы еще больше. Дженнингс предупредил, что Трамп рискует оттолкнуть Индию - ключевого регионального игрока и экономического гиганта. По мнению эксперта, визит Моди в Пекин стал «предупредительным выстрелом по Вашингтону, чтобы сказать: «Не умничайте». Выступая на саммите в понедельник, Си завуалированно упомянул США, призвав страны «выступить против менталитета холодной войны, блоковой конфронтации и практики запугивания». Лидер Китая также говорил о желании восстановить и укрепить напряженные отношения своей страны с Индией. А на встрече с Путиным Моди заявил, что «даже в самых сложных ситуациях Индия и Россия всегда шли плечом к плечу». Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран важно для глобального мира.

«Путин критикует Запад на саммите ШОС»

Президент России Владимир Путин выступил на саммите ШОС и возложил вину за продолжающийся уже три с половиной года украинский конфликт на западные страны, сообщает японское агентство Jiji Press. Российский лидер подчеркнул, что кризис стал результатом государственного переворота на Украине, «поддержанного и спровоцированного западными странами». Еще одной причиной кризиса Путин назвал «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО».

В то же время Путин заверил, что Россия высоко ценит усилия и предложения Китая, Индии и других стратегических партнеров по урегулированию украинского кризиса. Президент России также заявил, что миру нужна «альтернатива устаревшей европоцентричной и евроатлантической модели, учитывающая интересы самого широкого круга стран».

«Совместные учения России и Китая - стратегический кошмар?»

Военно-морское партнерство Китая и России может придать Пекину смелости в Южно-Китайском море, где активность подлодок и без того высока, пишет The National Interest. Недавние события, прежде всего украинский кризис, а также давняя приверженность созданию многополярного мира, который был бы выгоден как Пекину, так и Москве, сближают Россию и Китай. В конце лета российские и китайские субмарины провели совместное патрулирование в спорной зоне между Китаем и Филиппинами. Это историческое событие подчеркивает углубление стратегических отношений между Москвой и Пекином, «бросающими вызов доминированию США».

В совместном российско-китайском подводном патрулировании участвовали дизель-электрическая субмарина проекта 636.3 «Варшавянка» - подлодка «Волхов», известная своей бесшумностью, передовыми гидроакустическими системами и способностью запускать крылатые ракеты «Калибр». Китай отправил на учения невооруженную дизель-электрическую подлодку, оснащенную воздухонезависимой энергетической установкой. The National Interest подчеркивает, что Америка должна использовать «искусную дипломатию в отношениях с двумя другими полюсами новой трехполюсной мировой системы». По версии издания, если Вашингтон не положит конец конфликту на Украине и не наладит отношения с Россией, Америка окажется в меньшинстве по всей Евразии.

«Страшные рассказы латышей о разговорах на русском»

Некоторые латыши в Риге и Юрмале «чувствуют себя в меньшинстве» из-за русскоязычных жителей, рассказал портал BB.LV. По данным издания, в соцсетях появляется все больше жалоб латышей на разговоры на русском. Одна из пользовательниц, фармацевт, заявила, что редко кто из русских говорит с ней по-латышски, даже если знает язык.

Женщина назвала «особой категорией» граждан РФ с видами на жительство. Она отметила, что эти люди имеют право на получение компенсируемых лекарств и «еще жалуются, сколько им приходится платить, потому что, видите ли, все уходит на Украину». Другой пользователь рассказал, что к нему подошла «тетя, не поздоровавшись, не извинившись», и на русском сказала, что не может набрать номер подруги без очков. Она попросила мужчину нажать на нужное имя на экране. Он отметил, что в конце женщина его все же поблагодарила.

«Идеальная пара для охраны российской Арктики»

Американское издание Military Watch Magazine назвало самый большой в мире крейсер «Адмирал Нахимов» и самый тяжелый перехватчик МиГ-31БМ «идеальной парой для охраны российской Арктики». Летом первый российский модернизированный крейсер проекта «Киров» - «Адмирал Нахимов» - был спущен на воду и начал ходовые испытания в Белом море. Ожидается, что крейсер будет играть особенно важную роль в Арктике в составе Северного флота ВМФ.

«Адмирал Нахимов» располагает самым большим арсеналом зенитных ракет большой дальности среди всех боевых кораблей мира. При этом 96 из 176 вертикальных пусковых установок крейсера предназначены для размещения морского варианта зенитной ракетной системы большой дальности С-400. «Адмирал Нахимов» также обладает высокой мобильностью благодаря использованию двух ядерных реакторов. Это позволяет быстро перебрасывать этот арсенал ПВО по обширной территории Арктики. С-400 обеспечивает дальность поражения 400 километров с использованием ракет 40Н6 со скоростью более 14 Махов, способных перехватывать гиперзвуковые ракеты. Потенциальным решением оставшихся задач по обороне Арктики MWM называет объединение передовых возможностей военного корабля с ресурсами тяжелых перехватчиков МиГ-31БМ. Датчики самолетов могут снабжать «Адмирала Нахимова» ключевыми данными, которые облегчат наведение систем С-400 на цели.