Европейский лидер прибыл в Китай для встречи с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Китай, где примет участие в торжествах по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и проведет ряд двусторонних встреч.

Об этом сообщила его канцелярия в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Председатель правительства Словакии сегодня прибыл в Китай, где в среду, 3 сентября, примет участие в торжествах по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Он также почтит память жертв войны возложением венка к памятнику героев на Площади небесного спокойствия в Пекине», — говорится в заявлении.

В ходе визита Фицо намерен обсудить перспективы совместных экономических проектов с китайским руководством. Помимо этого, 2 сентября он встретится с президентом России Владимиром Путиным, а 4 сентября — с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта встреча состоится 5 сентября, уже после возвращения Фицо из Пекина.