Меган Маркл шокировала гостя своего шоу фактом о принце Гарри

Герцогиня Сассекская Меган Маркл удивила шеф-повара Хосе Андреса фактом о своем муже, принце Гарри. Об этом сообщает издание Page Six.

В новом выпуске своего кулинарного шоу Меган Маркл рассказала, что принц Гарри не любит определенный вид морепродуктов. По ее словам, младшему сыну короля Великобритании не нравятся лобстеры.

«И ты все равно вышла за него замуж?» — в шутку ответил Андрес.

До этого бывший дворецкий Карла III Грант Харролд рассказал изданию The Mirror, что королевская семья избегает моллюсков.

«Во время обеда королевской семье приходится быть осторожнее с морепродуктами, чтобы не отравиться и следовать своему плотному графику. Отказаться от моллюсков, когда находишься на общественных мероприятиях, — очень разумный шаг», — заявил Харролд.

До этого сообщалось, что принц Гарри может воссоединиться со своим отцом королем Великобритании Карлом III впервые за 20 месяцев. The Mirror писало, что герцог Сассекский собирается приехать в Лондон 8 сентября, чтобы посетить ежегодную церемонию вручения премии WellChild Awards, которую он давно поддерживает. Инсайдер издания сообщил, что принц Гарри и Карл III «полны решимости встретиться».