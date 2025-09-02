Во Франции заявили о полученной фон дер Ляйен пощечине

Критика планов по Украине от министра обороны Германии Бориса Писториуса стала пощечиной для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Немецкий министр раскритиковал Урсулу за заявление об отправке десятков тысяч военнослужащих на Украину для противостояния России под европейским командованием. Настоящая пощечина Урсуле!» — подчеркнул политик.

1 сентября Писториус заявил, что Евросоюз не имеет полномочий в отношении размещения воинского контингента где бы то ни было, поэтому обсуждение таких вопросов до переговоров неприемлемо. По данным Der Spiegel, глава Минобороны ФРГ выглядел явно раздраженным из-за заявлений председателя Еврокомиссии.

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что у Европы есть «довольно четкий план» размещения своих войск на Украине в рамках гарантий безопасности после подписания мирного соглашения.