В Эстонии заявили об усталости ЕС от конфликта на Украине

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о том, что в Европе дает о себе знать усталость от украинского кризиса и многие ждут его мирного урегулировании. Его слова приводит РИА Новости.

«В Европе усталость от войны начинает давать о себе знать ... Многие в Европе ждут прорыва, чтобы стало поспокойнее», - пояснил Певкур телерадиокомпания ERR.

Ранее британский журналист Каолан Робертсон заявил о том, что власти Эстонии «крайне серьезно» относятся к возможности войны с Россией. По его словам, помимо учений, проводимых эстонскими военными, возле моста через реку Нарва появились противотанковые рвы, мины и «зубы дракона». Он отметил, что с помощью этих мер эстонцы рассчитывают остановить танки.