Заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о поставке газа в Китайскую Народную Республику говорит о предрешенной судьбе Европейского союза (ЕС), написал в социальной сети X (бывшая Twitter) кипрский журналист Алекс Христофору.

С его точки зрения, судьба Европы предрешена. Китай получает недорогой и надежный российский трубопроводный газ, который когда-то снабжал ЕС и ФРГ, поделился своим мнением автор публикации. Монголия получает выгоду от транзита, которую раньше получала Украина, подчеркнул Христофору.

2 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири - 2", а также транзитного газопровода через монгольскую территорию "Союз Восток".

Кроме того, он указал на то, что цена поставок газа в Китайскую Народную Республику (КНР) объективно ниже, чем в Европу, в силу географических условий, а также затрат в сфере логистики.