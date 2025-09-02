Трамп разместит в Белом доме изображение автопера на месте портрета Байдена

Президент США Дональд Трамп хочет разместить на стене славы лидеров страны в Белом доме изображение автопера на месте портрета экс-президента Джо Байдена.

© Lenta.ru

Об этом он рассказал в интервью порталу Daily Caller.

«Я тоже вас послушаю, потому что мне нужно принять решение. Мы разместили изображение автопера», — сказал лидер США, показывая журналистке портреты президентов страны в Белом доме.

Она назвала картину «забавной» и отметила, что это будет «очень в стиле Трампа».

В материале не уточняется, будет ли на картине вместе с автопером изображен сам Байден. Трамп рассказал, что изображения американских президентов покажут публике через две недели.

«Он проиграл предвыборную гонку. Он с треском проиграл. Он был ужасным президентом. И, представьте себе, он говорит, что у него девятая стадия рака. Это было когда? Два-три месяца назад. Девятая стадия. Я никогда не слышал о более чем четвертой стадии. Четвертая стадия — самая высокая. Если у тебя четвертая стадия, ты мертв», — сказал глава Белого дома.

Ранее бывший президент США Джо Байден признался, что использовал автоперо при подписании указов о помиловании и смягчении наказания сотен людей, в том числе членов своей семьи. Он объяснил, что делал это, так как указов «было много».