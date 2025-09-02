Спецпоезд с Ким Чен Ыном прибыл в Пекин

Поезд, на котором, предположительно, находится лидер КНДР Ким Чен Ын, прибыл в Пекин. Об этом сообщило агентство Yonhap.

© Газета.Ru

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что возможность провести встречу президента России Владимира Путина и Ким Чен Ына будет обсуждаться после прибытия главы Северной Кореи в Пекин вечером 2 сентября.

Американская газета The New York Times отмечала, что Путин, Ким Чен Ын, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые вместе встретятся в Китае.

С 30 августа по 1 сентября в Китае проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В связи с саммитом президент РФ Владимир Путин приехал в Китай с четырехдневным визитом. 3 сентября Путин будет главным гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Во вторник утром президент РФ Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут российско-китайские переговоры.