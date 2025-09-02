На Западе истерика: Россия создает проблемы для противника

На экстренном заседании Совбеза ООН США выдвинули России очередной ультиматум. Как сообщает «Царьград», истеричные действия Запада уже не способны остановить Москву и формирование многополярного мира.

Новые санкции

Заседание Совбеза было созвано после массированного воздушного удара по Украине в ночь с 27 на 28 августа. Целью стали нефтеперерабатывающие заводы, аэродромы, цеха сборки дронов и ракет, предприятия военно-промышленного комплекса, учебные центры и полигоны. Запад расценил это как «возмутительный акт агрессии», а делегация США потребовала от России немедленно согласиться на переговоры с Украиной.

Однако ультиматум уже не пугает Москву. Новые санкции ей не страшны, поддержка Украины со стороны западных стран и так продолжается, а надавить на российских союзников не получается. Еще хуже для Запада сделал саммит ШОС в Китае, на котором недавние соперники Китай и Индия жмут друг другу руки, а премьер-министр Нарендра Моди проводит личные переговоры с президентом Владимиром Путиным.

В Венгрии указали на одну деталь в речи Путина

Эксперт-международник Андрей Кошкин заметил, что на прошлой неделе в западных СМИ была истерика из-за саммита ШОС — его справедливо расценивают как поражение западных стран.

«Наш президент в выступлении недаром говорил, что саммит означает формирование новой системы безопасности Евразии и конец эпохи "евроцентризма". Там, где за руки держатся Путин, Си и Моди, можно с уверенностью говорить о формировании новой силы, создающей многополярный мир будущего. Это и вызывает шок у Запада, понимающего, что его время уходит», — заметил эксперт.

Западу тяжело признавать, однако международная изоляция России не удалась, ведь Путин был одной из ключевых фигур на саммите ШОС, который объединил страны с почти половиной населения планеты. Председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что ШОС уже стала крупнейшей в мире региональной организацией, которая охватывает 26 страна и более 50 сфер сотрудничества с объемом экономики до 30 трлн долларов США.

Что будет делать Запад

Запад и США не собираются смиряться с потерей своей гегемонией. Однако неизвестно, как они могут остановить процесс и повернуть историю вспять. Военный эксперт Александр Артамонов считает, что вариантов у них не много.

«Для Запада остается либо экономика, либо локальная (возможно, с применением ТЯО) война. Экономически задавить не выйдет — экономика ЕС деградирует, новых рынков нет, остаётся война за новые рынки. В эпоху Рейгана в США многих потрясло, что СССР развалился одномоментно. А не был постепенно демонтирован. Сегодня они сделали выводы и попытаются "съесть" тот же ШОС по частям. Сначала — методами "гибридной войны" убить "русского медведя", потом — оставшегося без рынка и нефти "китайского дракона", а уж потом — загнать в стойло оставшегося в одиночестве "индийского слона"», — заявил Артамонов.

Делать это будут, с одной стороны, окружая Россию, а с другой — проводя дезорганизацию страны изнутри. Артамонов считает, что для противостояния этому РФ следует продолжать переформатирование в «военную империю». Он отметил, что за 3,5 года после начала спецоперации России уже удалось совершить гигантский скачок, в том числе нарастив армию, сохранив гражданское общество.

Кроме того, следует перестать «воевать зеркально» и «от обороны», а продолжать массированные удары по оборонной промышленности Украины. Также следует идти за пределы зоны СВО, и устроить, например, морскую блокаду украинской территории. В публикации отмечается, что лучший способ избежать проблем для России на своей территории — создавать проблемы противнику на его территории.