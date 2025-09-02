«Ищут повод»: в Молдавии избавляются от оппозиции перед выборами

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что еще одну молдавскую партию не допустили к выборам из-за страха президента страны Майи Санду потерять женский электорат. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Осенью 2025 года в Молдавии пройдут парламентские выборы. В конце августа Верховный суд страны отклонил иск партии «Великая Молдова» против Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Суд оставил в силе отказ в регистрации партии на выборах.

«Великую Молдову» возглавляет экс-прокурор Виктория Фуртунэ. В ЦИК объясняли свой отказ «несоблюдением минимальной квоты представительства в 40 процентов для обоих полов в избирательном списке».

Официальный Кишинев не допустил до выборов еще одну партию - "Великую Молдову"

Перед регистрацией на выборы в Молдавии партия должна предоставить список, включающий от 51-го до 111 кандидатов - это те люди, которые могут получить депутатские мандаты. Закон требует, чтобы в списках было не менее 40 процентов представителей каждого пола (в каждой десятке кандидатов должно быть минимум четыре женщины и четыре мужчины).

Также в ЦИК обнаружили у одного из кандидатов партии непогашенную судимость. Фуртунэ заявила, что в ЦИК «действовали не по закону, а по политическому заказу» партии Санду. Летом ЕС ввел санкции против Фуртунэ, обвинив ее в попытках «дестабилизации» Молдавии и получении «значительной поддержки» от Илона Шора и его партий.

«Придумали смешной предлог с «гендерной квотой», чтобы убрать неудобную партию. Для своих - глаза закрывают. Для оппозиции - ищут повод», - так Фуртунэ комментировала решения властей.

По мнению Жарихина, партию Фуртунэ не допустили к выборам, поскольку она претендовала на голоса тех же избирателей, что и партия Санду. Эксперт заявил, что «Великая Молдова» тоже привлекает женский электорат.

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии отказала блоку «Победа» в регистрации на выборах. Представители ЦИК заявили, что входящие в блок партии не предоставили необходимых документов. Также в избиркоме отмечали, что в создании блока участвовал Шор, партия которого была признана неконституционной в Молдавии.

Представители «Победы» назвали это решение политически мотивированным. Список блока возглавила лидер Гагаузии Евгения Гуцул, которую в августе приговорили к семи годам лишения свободы по делу о нелегальном финансировании партии Шора. Гуцул заявляла, что это дело сфабриковано.