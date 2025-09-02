Дочь Трампа опубликовала фото в бикини

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка продемонстрировала фигуру в купальнике. Она опубликовала фото в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Иванка Трамп показала кадры, сделанные во время отдыха на Багамах и в Майами. На одном из снимков 43-летняя бизнесвумен была запечатлена в голубом бикини, которое дополнила соломенной шляпой и солнцезащитными очками. Знаменитость занималась сапсерфингом в отпуске.

В конце июня Иванка Трамп выложила в личный блог фото, где позировала в красном силуэтном платье и босоножках на террасе. Дочь президента США предстала перед камерой с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле.

Позже бизнесвумен посетила вечеринку, которую организовали миллиардер Джефф Безос и журналистки Лорен Санчес в Венеции. Для закрытого мероприятия дочь президента США выбрала черное мини-платье Carolina Herrera, кольца и массивные серьги. Иванке Трамп уложили волосы в локоны и сделали макияж с угольно-черными стрелками, румянами и ярко-розовой помадой.

Недавно Иванка Трамп снялась в бежевом комплекте, который состоял из топа и юбки-миди. Дочь Дональда Трампа также надела серьги с жемчугом. Бизнесвумен позировала вместе с сыном на палубе яхты.