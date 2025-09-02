Глава МАГАТЭ посетит Россию

Руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси приедет в Россию в конце сентября. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Как сообщает «Интерфакс», Гросси планирует принять участие в Атомном саммите. В рамках этого визита будут обсуждаться вопросы, связанные с Курской и Запорожской атомными электростанциями.

Лихачев отметил, что ядерная безопасность этих объектов подвергается значительному риску из-за атак Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что на Запорожской АЭС успешно прошла ротация наблюдателей из Международного агентства по атомной энергии.