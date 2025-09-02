«Обиженный ребенок»: Фицо жестко высказался о действиях ЕС

Премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил, что во время своего визита в Пекин он проведет двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным, главой Китая Си Цзиньпином и другими государственными деятелями. Как сообщает Ta3, Фицо раскритиковал ЕС за отказ отправить своих представителей в Пекин.

На этой неделе в Китае пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В саммите примут участие Путин, Си, премьер Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры. Также политики посетят торжества по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны.

«Если в Пекине появится возможность, помимо того, чтобы почтить память жертв войны, встретиться с мировыми лидерами, ее следует использовать. Там будут политики, представляющие миллиарды людей», - так Фицо прокомментировал свой визит.

Он добавил, что представители ЕС были заранее проинформированы о его поездке. Фицо выразил «сожаление и непонимание», почему из стран ЕС в Пекине будет представлена только Словакия.

«Создаётся новый мировой порядок, новые правила многополярного мира, новый баланс сил, что крайне важно для мировой стабильности. Участие в таких дискуссиях означает поддержку диалога вместо игры в обиженного ребенка. Именно так сегодня ведут себя ЕС и его представители», - заявил Фицо.

Объясняя свое решение поехать в Китай, Фицо сослался на Конституцию Словакии, которая «обязывает каждого словацкого политика стремиться к постоянному мирному сотрудничеству с другими демократическими государствами».

Он добавил, что именно страны бывшего Советского Союза и Китай «несли на себе тяжелейшее бремя Второй мировой войны». Премьер подчеркнул, что «отказывается закрывать глаза на эту реальность и искажать прошлое».