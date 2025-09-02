Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России. Как сообщает РИА Новости, он заявил, что «коалиция желающих» хочет сжечь Европу.

Ранее Макрон после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что «коалиция желающих» будет работать над определением надежных гарантий безопасности для Украины. Кроме того, он обвинил Россию в том, что она якобы препятствует миру.

«Коалиция желающих сжечь Европу, чтобы помешать осуществлению воли народа», — прокомментировал Боуз ситуацию.

Ранее СМИ сообщили, что в Белом доме видят, как некоторые лидеры Европы мешают урегулированию конфликта на Украине. По мнению представителей Вашингтона, страны ЕС давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей — такая позиция оторвана от реальности.