У активистов партии «Сердце Молдовы» прошли обыски

У активистов партии «Сердце Молдовы,» входящей в Патриотический блок, прошли обыски.

Об этом сообщила лидер партии Ирина Влах.

«С сегодняшнего утра у некоторых коллег из республиканской партии «Сердце Молдовы» проходят обыски. Причина, очевидно, надуманная и формальная», — написала она в Telegram-канале.

По её словам, настоящей целю обысков является запугивание и дискредитация партии.

Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор выразил мнение, что ЕС было бы на руку втянуть Молдавию в войну «до последнего молдаванина».