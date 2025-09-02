Влах: у активистов партии «Сердце Молдовы» прошли обыски
У активистов партии «Сердце Молдовы,» входящей в Патриотический блок, прошли обыски.
Об этом сообщила лидер партии Ирина Влах.
«С сегодняшнего утра у некоторых коллег из республиканской партии «Сердце Молдовы» проходят обыски. Причина, очевидно, надуманная и формальная», — написала она в Telegram-канале.
По её словам, настоящей целю обысков является запугивание и дискредитация партии.
Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор выразил мнение, что ЕС было бы на руку втянуть Молдавию в войну «до последнего молдаванина».