Подставили подножку: Лондон будет и дальше терять свое влияние

Лондон будет и дальше терять свое влияние. Как сообщает «Царьград», об этом заявил политолог Юрий Светов, комментируя прошедший в Китае форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Он отметил, что Россия, Китай, Иран и КНДР стали осью потрясений, а саммит ШОС стал очень опасен для Запада. Страны заявили о разработке стратегии развития организации до 2035 года.

«Китайцы объявили, что надо создавать Банк развития ШОС. А это значит, что Лондон будет и дальше терять свою позицию финансовой столицы мира. И что особенно характерно — второй год подряд в резолюции саммита ШОС нет упоминания Украины. И это правильно», — сказал Светов.

Политолог добавил, что публичное давление, санкции и угрозы Запада уже не работают. В пример он привел ситуацию между США и Китаем — когда Вашингтон запретил поставку чипов, Пекин перестал поставлять редкоземельные металлы.

«Они нам угрожают. А если мы перестанем торговать с ними титаном, ураном, что они будут делать? Найдут в других местах? Вряд ли. В мире сотрудничество сейчас важнее всяких угроз, санкций и пошлин — об этом ШОС», — заключил Светов.

Напомним, что с 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине прошел крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС. Члены согласовали дальнейшие шаги по развитию организации и высказали мнение о ситуации в мире, приняв Тяньцзиньскую декларацию.