Россия и Китай являются более стабильными партнерами для других стран, в отличие от США во главе с Дональдом Трампом, ведущим хаотичную политику. Об этом заявил аналитик Майкл Киммедж, его слова приводит The New York Times (NYT).

«Китайский аргумент, к которому с радостью присоединяется и Россия, заключается в том, что США являются настоящим источником беспорядка. И теперь это не просто мем или спор. Это правда», — отметил эксперт.

Отмечается, что «разрушительные» торговые войны Трампа и его «достаточно переменчивая» внешняя политика показывают то, что Москва и Пекин представляются более стабильными потенциальными партнерами для других стран, чем Вашингтон.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что лидеры России, Китая и Индии проявили единство на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что стало вызовом для внешней политики Трампа.