Происходящее в эти дни в Китае — очередной саммит ШОС, на котором происходит тесное общение лидеров РФ, КНР и Индии, очень сильно повлияет на дальнейшее отношение Вашингтона к Москве.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, то, что в отношении Владимира Путина полностью провалилась политика Запада в части его изоляции, это понятно уже всем. Однако, теперь возникает куда более серьёзная проблема для США, считает эксперт.

Всё дело в том, что Россия, Китай и Индия могут создать куда более мощный международный блок, чем объединение стран Атлантики. В этом случае всю трансатлантическое содружество станет периферийным и вторичным.

Оно будет проигрывать большому Евразийскому объединению по всем показателям, отметил Хазин. Такое развитие событий станет самым настоящим провалом для США и всех их многочисленных вассалов и сателлитов.

В такой ситуации, как отметил эксперт, президент Штатов Дональд Трамп станет куда более сговорчивым по Украине для того, чтобы попытаться переманить на свою сторону Россию и предложить ей взамен выгодное сотрудничество.