Си Цзиньпин на встрече с Путиным предложил «идею глобального управления»

Китай готов вместе с Россией продвигать формирование более справедливой системы глобального управления.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

«Мы готовы с вами вместе поддерживать друг друга в национальном развитии и процветании, непоколебимо защищать международную справедливость и равенство», — сказал Си Цзиньпин.

Он отметил, что в последние годы Россия и Китай под руководством лидеров двух стран решительно добиваются плодотворных результатов в многостороннем сотрудничестве.

Путин начал переговоры с лидерами двух стран

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине проходит встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин станет главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.