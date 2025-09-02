Монголия прилагает усилия к углублению трехстороннего сотрудничества с Россией и Китаем. Об этом заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на трехсторонних переговорах лидеров России, Китая и Монголии в Пекине, передает РИА Новости.

«Монголия последовательно прилагает усилия к углублению двусторонних и трехсторонних отношений и сотрудничества со своими вечными соседями и всеобъемлющими стратегическими партнерами — Китаем и Россией во всех сферах деятельности», — говорится в сообщении.

Хурэлсух выразил готовность к расширению взаимовыгодного взаимодействия и сотрудничества.

Путин заявил о стремлении России к развитию отношений с Китаем и Монголией

До этого президент РФ Владимир Путин заявил о стремлении России к углублению и расширению связей как с Монголией, так и с Китайской Народной Республикой (КНР). Он подчеркнул, что для России приоритетным является построение взаимовыгодных, равноправных и всесторонних отношений с партнерами.

Накануне Путин прибыл в Пекин, где 3 сентября пройдет парад с участием председателя КНР Си Цзиньпина и глав других государств. В ходе церемонии Народно-освободительная армия Китая продемонстрирует традиционные подразделения и новейшие рода войск, представив 45 расчетов.

