Пока вы спали: анонс выступления Трампа и единство лидеров России, Китая и Индии

Лидеры России, Китая и Индии показали единство на саммите ШОС, пишут СМИ

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди продемонстрировали свое единство на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. Отмечается, что таким образом лидеры стран отправили "мощный сигнал" США, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

"Лидеры Китая, России и Индии взялись за руки на региональном саммите и пообещали сотрудничать, что стало проявлением единства... Кадры, на которых лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обнимают друг друга, это стало мощным сигналом Вашингтону на фоне того, как (президент США Дональд - ред.) Трамп стремится сдерживать Пекин, разорвать связи России с Китаем и отдалить Индию от российской нефти", - говорится в публикации.

В Польше начались военные учения НАТО "Железный защитник"

Генеральный штаб Войска польского сообщил о начале военных учений НАТО "Железный защитник" на востоке Польши в ответ на российско-белорусские учения "Запад-2025", сообщает РИА Новости.

"Начались учения "Железный защитник" на суше, на море и в воздухе в них принимают участие более 30 тысяч военнослужащих", - говорится в генштабе.

Там также добавили, что "Железный защитник" - это крупнейшие военные учения в Польше в 2025 году. По данным польских военных, учения пройдут на полигонах в Ожише (Варминско-Мазурское воеводство), Устке (Поморское воеводство) и Новой Дембе (Подкарпатское воеводство). В учениях принимают участие более 30 тысяч солдат из Польши и союзных стран, оснащенных более 600 единицами военной техники из всех видов Вооруженных сил.

Патрушев рассказал о планах НАТО использовать японский флот

Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира. По его словам, Япония является одной из мощнейших морских держав, пишет РИА Новости.

"Ее флот способен решать практически любые задачи даже в отдаленных зонах Мирового океана. Японские ВМС тесно взаимодействуют с натовским флотом, в любой момент они могут быть встроены в западные коалиционные форматы", - рассказал Патрушев в интервью aif.ru.

Он отметил, что, по имеющейся информации, НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира.

Трамп выступит с заявлением на необъявленную тему

Президент США Дональд Трамп выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на необъявленную тему. Сообщение анонсировано во вторник в 21.00 по московскому времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное расписание главы государства.

"В два часа дня (21.00 мск - ред.) президент делает заявление", - указано в графике американского лидера.

Уточняется, что выступление президента США пройдет в Овальном кабинете. К его освещению будет допущен пул журналистов Белого дома.

Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая

Отношения России и Китая выдержали испытания международной конъюнктурой и служат образцом межгосударственных отношений. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил, выступая с речью на российско-китайских переговорах в Пекине, пишет РИА Новости.